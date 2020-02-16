سان جيرمان يسقط في فخ التعادل مع أميان

صحيفة الخليج الالكترونية

قلب فريق باريس سان جيرمان تأخره بثلاثة أهداف نظيفة أمام مضيفه أميان إلى تعادل 4 / 4 خلال المباراة المثيرة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم أميان بثلاثة أهداف نظيفة سجلها سيرو جيراسي وجايل كاكوتا وفوسيني ديابات في الدقائق الخامسة و29 و40، إلا أن سان جيرمان سجل أربعة أهداف متتالية عن طريق أندير هيريرا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ونيانزو كواسي (هدفين) في الدقيقتين 60 و65 وماورو إيكاردي في الدقيقة 74، قبل أن يسجل سيرو جيراسي هدفه الثاني والرابع لأميان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع أميان رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وهذا التعادل هو الثاني لسان جيرمان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 20 مباراة والخسارة في ثلاث، فيما أصبح هذا التعادل هو التاسع لأميان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والخسارة في 12.