شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تؤكد: لا توجد أي حالة إصابة بـ «فيروس كورونا» داخل المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أمس السبت، عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد “Covid-19” في المملكة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ حتى الآن 67 ألف شخص، معظمهم في الصين، تعافى منهم 8 آلاف، بينما توفي 1500 شخص.

وأضافت أن فرقها في المنافذ الجوية فحصت منذ ظهور فيروس كورونا وحتى الآن أكثر من 5 آلاف مواطن ومقيم قادمِين عبر رحلات جوية مباشرة وغير مباشرة من الصين.

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وتابعت وزارة الصحة، أن تقييم منظمة الصحة العالمية للمخاطر من الفيروس عالي المستوى، مؤكدة أن الوزارة تطبق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس.