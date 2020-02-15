القوات السعودية الخليج 365 التمرين الخليجي المشترك (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: واصلت القوات الأمنية السعودية، اليوم السبت، تدريباتها في التمرين التعبوي الخليجي المشترك صف واحد لأمن مشترك. ووثقت مجموعة من الصور، رجال الأمن وهم ينفِّذون المهام في التمرين، والفرضيات الميدانية بكل احترافية في ظل ما تمتع به المشاركون كافة من روح معنوية عالية. Advertisements

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