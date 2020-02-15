دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات جديدة حول هاتف iQOO 3 5G قبل الإعلان الرسمي في 25 من فبراير ظهر على التقنية بلا حدود.

تعلن علامة iQOO التجارية التابعة لشركة Vivo يوم 25 من فبراير عن هاتف iQOO 3 5G، ولقد رصد الهاتف في AnTuTu اليوم بعد أن سجل 597583 نقطة في إختبارات الآداء.

أعتمد هاتف iQOO 3 5G في Geekbench خلال الأسبوع الماضي، ومن جديد رصد الهاتف في AnTuTu إستعداداً للإعلان الرسمي قبل نهاية الشهر الجاري.

ولقد إستعرضت تسريبات AnTuTu بعض من مواصفات هاتف iQOO 3 5G، الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 865، مع كاميرة خلفية رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يدعم التخزين في سعة UFS 3.1.

كما أكد ملصق إعلاني من شركة iQOO على أن الهاتف يدعم معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، كما يدعم أيضاً تقنية Wi-Fi 6.

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وفي فيديو تشويقي نشر من الشركة على شبكة اليوتيوب، كشف عن بعض المواصفات الأخرى لهاتف iQOO 3 5G، حيث يضم بطارية بقدرة 4440 mAh مع شاحن Flash Super بتقنية الشحن السريع بقدرة 55W، لدعم شحن الهاتف بنسبة 50% في 15 دقيقة فقط.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات جديدة حول هاتف iQOO 3 5G قبل الإعلان الرسمي في 25 من فبراير ظهر على التقنية بلا حدود.