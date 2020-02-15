دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تقدم سعة 1 تيرابايت في خدمتها السحابية لهواتف MI 10 لمدة عام كامل ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت العملاق الصيني شاومي مؤخراً عن هواتف Mi 10، و Mi 10 Pro، ولقد قدمت شاومي بعض المميزات الجديدة لهذه الإصدارات والتي تشمل سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في خدمتها السحابية لمدة عام كامل.

انطلقت هواتف Mi 10 برقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة LPDDR5، ودعم تقنية WiFi 6، مع معايير UFS 3.0 في السعة التخزينية، ومستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، كما تميزت الإصدارات الجديدة بشاشة AMOLED منحنية بمعدل تحديث 90Hz، مع بطارية بقدرة 4500 mAh وشاحن 50W.

وتقدم شاومي بعض المميزات الجديدة لسلسلة هواتف Mi 10 بشكل خاص، والتي تشمل عضوية للقراءة، مع عضوية للموسيقى، وعضوية في شاومي Game Super، إلى جانب سعة تخزين 1 تيرابايت في خدمة شاومي السحابية لمدة عام كامل.

وتتميز هواتف Mi 10 بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.67 إنش، التي تضم ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة، كما تدعم معدل تحديث 90Hz، وإستجابة بسرعة 180Hz، وسطوع 1120 nit، مع تباين 5000000: 1، كما تأتي الشاشة بميزة إستشعار الإضاءة المحيطة لضبط سطوع الشاشة.

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أيضاً تقدم شاومي هواتف Mi 10 بمكبرات صوتية مزدوجة 1.0cc، كما تأتي الهواتف بمعالج Snapdragon 865، مع دعم شبكات 5G بنمط ثنائي SA / NSA، أيضاً تضم الإصدارات الجديدة معايير LPDDR 5 في الذاكرة العشوائية، ومعايير UFS3.0 في السعة التخزينية بسرعة قراءة بيانات 730 ميجا بايت في الثانية، كما يدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 6.

وفي مواصفات الكاميرة يضم هاتف MI 10 إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومستشعر 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة مع فتحة عدسات f / 2.4، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل يدعم تصوير macro بفتحة عدسات f / 2.4، أيضاً يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f / 2.4 ويدعم عمق التصوير.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تقدم سعة 1 تيرابايت في خدمتها السحابية لهواتف MI 10 لمدة عام كامل ظهر على التقنية بلا حدود.