شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أممى: 29 مليون قطعة سلاح غير مراقبة تنتشر فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقرير أصدرته الأمم المتحدة بأن ليبيا تضم أكبر مخزون فى العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة يقدر بنحو 29 مليون قطعة، وحذر من تأثير انتشار هذه الأسلحة على تهديد حياة المدنيين.

وأوضح التقرير الأممى -وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت- أن ليبيا تضم أكبر مخزون فى العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة يقدر بما بين 150 و200 ألف طن فى جميع أنحاء البلاد، مضيفا أن عدد قطع السلاح فى ليبيا يقدر بنحو 29 مليون قطعة، بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وهو عدد لم يسجل فى أى بلد آخر خلال الأربعين عاماً الماضية.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة الدولية ستدرس فى جلستها القادمة قراراً يفرض حظر الأسلحة فى ليبيا بشكل كامل.