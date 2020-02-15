شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية: سقوط صاروخين قرب مستوطنات إسرائيلية بعد إطلاقهما من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مراسلها سقوط صاروخين أطلقا من قطاع غزة في منطقة مفتوحة قرب إحدى المستوطنات، و كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت أمس الجمعة، نيران أسلحتها صوب مجموعة من الفلسطينيين شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، الجمعة، عن شهود عيان قولهم: إن جنود الاحتلال المتمركزين فى محيط مواقعهم العسكرية القريبة من السياج الفاصل أطلقوا النار صوب مجموعة من الفلسطينيين شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

واقتحم مستوطنون مسلحون، تجمع جبل البابا البدوى قرب بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة وأرهبوا سكانه، ويعد جبل البابا أحد التجمعات البدوية فى محيط القدس، ويسعى الاحتلال إلى تهجير سكانه من أجل إقامة مشاريع استيطانية وربط مستوطنة (معاليه أدوميم) بالقدس.

وأشاد وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، بنشر مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا عن الشركات التى لها صلات بمستوطنات إسرائيلية انشأها الاحتلال الاسرائيلى، وحث المجتمع الدولى على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات.