وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود السورية

هطاي (تركيا) / الخليج 365 أرسل الجيش التركي، السبت، تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود السورية جنوبي البلاد. وذكر مراسل الخليج 365 أن قافلة التعزيزات ضمت مدافع ودبابات وذخائر وعربات مدرعة. Advertisements وأضاف أن الرتل العسكري وصل إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي. وأشار أن التعزيزات ستتجه نحو الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود السورية.

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