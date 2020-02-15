مقتل 10 من مسلحي "داعش" شرقي العراق

العراق / عامر الحساني / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، السبت، مقتل 10 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى (شرق)، خلال عملية إنزال جوي.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي، صباح النعمان.

قال النعمان إن قوات النخبة بالجيش قامت بعملية إنزال جوي في منطقة حمرين بديالى، لاستهداف تجمَع لمسلحي "داعش"، بناءً على معلومات استخباراتية.

وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل 10 من مسلحي داعش وتدمير مستودعين اثنين للأسلحة والذخيرة والاستيلاء على ثلاثة أحزمة ناسفة.

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وتمتاز منطقة حمرين شمالي محافظة ديالى، بتضاريسها الجبلية الوعرة؛ حيث يتخذ منها مسلحو "داعش" منطلقاً لشن هجمات في المناطق المحيطة بها.

وأشار النعمان إلى أن العمليات الأمنية ستستمر في ملاحقة بقايا فلول "داعش"، والقضاء على أي محاولة لإعادة تنظيم صفوفهم.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.