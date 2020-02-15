قطر تؤكد "تعليق" جهود حل الأزمة الخليجية

كشف وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن، السبت، عن "تعليق " جهود حل الأزمة الخليجية المندلعة منذ صيف 2017.
جاء ذلك حسب ما نقلته فضائية "الجزيرة مباشر" القطرية، في أنباء عاجلة عبر حسابها الموثق بـ"تويتر".
وقال وزير الخارجية القطري، الذي يشارك في مؤتمر ميونخ للآمن، إن "جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح وعُلقت مطلع يناير (كانون الثان الماضي)".
وأضاف: "نحتاج إلى اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر تعتقد في قوة الحوار".
وقبل أيام، نقلت وسائل إعلام غربية، عن مصادر وصفتها بالـ"مطلعة"، إن المحادثات بين قطر والسعودية انهارت عقب بدئها بمدة وجيزة.
وانطلقت، الجمعة، النسخة 56 من مؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة أكثر من 500 شخصية بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء دفاع وخارجية وقيادات رفيعة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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