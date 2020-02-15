العراق.. الصدر يدعو لتقديم الخدمات للمحتجين ومعالجة الجرحى

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، مناصريه إلى تقديم الخدمات للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة ومعالجة الجرحى من المتظاهرين لضمان استمرار الحراك السلمي.

وتأتي هذه الدعوة في وقت بات المحتجون ينظرون فيه إلى الصدر على أنه من أشد خصومهم، على خلفية محاولة أنصاره قمع الاحتجاجات بالقوة المفرطة منذ مطلع فبراير/شباط الجاري.

وقال الصدر، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "المواكب الخدمية باتت قليلة في ساحات الاحتجاجات السلمية المخصصة لذلك دون غيرها، ومن هنا أدعو العراقيين إلى دعمها لاستمرار الثورة بمسارها السلمي".

وأضاف: "كما يجب أن تُقاطع تلك الاحتجاجات كل من يدعو للفتنة والخريب"، داعيا إلى "معالجة جرحى الاحتجاجات بالمال أو الفرق الطبية أو عبر حملات التبرع وغيرها".

ولم يوضح الصدر ما يقصده بطبيعة الخدمات التي أشار إليها.

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يذكر أن الصدر صور نفسه على مدى أشهر أنه من أشد المؤيدين للحراك الشعبي، قبل أن ينقلب عليهم مطلع فبراير الجاري إثر اتفاق غير معلن بينه وبين زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، المقرب من إيران، لاختيار محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المرتقبة.

ولا يحظى علاوي، وهو وزير اتصالات أسبق، بتأييد الحراك الشعبي الذي ينظر إليه على أنه امتداد للأحزاب الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

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