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برشلونة ينجو من انتفاضة خيتافي

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

حقق الانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة خيتافي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الليجا.

وسجل لبرشلونة جريزمان وسيرجي روبيرتو في الدقيقتين 33 و39، بينما أحرز أنخيل رودريجيز لخيتافي في الدقيقة 66.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، بفارق الأهداف عن الذي لعب مباراة واحدة أقل، وتجمد رصيد خيتافي عند 42 نقطة في المركز الثالث.

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