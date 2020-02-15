برشلونة ينجو من انتفاضة خيتافي

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة خيتافي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الليجا.
وسجل لبرشلونة جريزمان وسيرجي روبيرتو في الدقيقتين 33 و39، بينما أحرز أنخيل رودريجيز لخيتافي في الدقيقة 66.
وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي لعب مباراة واحدة أقل، وتجمد رصيد خيتافي عند 42 نقطة في المركز الثالث.
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