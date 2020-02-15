مخالفات تعرضك لغرامات أقصاها 25 ألف ريال

صحيفة الخليج الالكترونية

حدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي 62 مخالفة بجدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لنظام العمل بعد إجراء تعديلات عليها، منها ما يعرِّض صاحب المنشأة لغرامة قدرها 25 ألف ريال، ومنها ما تتدرَّج عقوبتها من 15 ألف ريال إلى 20 ألف ريال، ومنها ما تصل عقوبتها 10 آلاف ريال، ومنها ما تُغرِّم مرتكبها 5 آلاف ريال كحد أدنى.

وكان وزير العمل والتنمية والاجتماعية قد أًصدر قرارًا باعتماد جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لنظام العمل بعد التعديلات والإضافات، برقم 178743 بتاريخ 27 سبتمبر 2019، اشتمل على 62 مخالفة تستلزم دفع 25 ألف ريال كأعلى عقوبة، و5 آلاف ريال كحد أدنى.

مخالفات عقوبتها 25 ألف ريال غرامة

ومن العقوبات التي حدَّدها جدول المخالفات والعقوبات بلائحة تنفيذ نظام العمل؛ تغريم صاحب المنشأة 25 ألف ريال، في حال عدم التزامه بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية.

وتُغرَّم المنشأة 25 ألف ريال، في حال التحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من تثبت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي على العامل المعتدي، في حالة التعديات السلوكية في بيئة العمل، بعد توصية اللجنة، على من ثبتت إدانته خلال 30 يومًا من تاريخ ثبوت الإدانة.

ويستلزم توظيف المرافقين دون الحصول على تصريح ساري المفعول وفق الشروط والإجراءات التي تضعها الوزارة؛ فرض عقوبة بـ25 ألف ريال، وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات باللائحة التنفيذية لنظام العمل.

ويُغرم صاحب المنشأة بدفع غرامة قدرها 25 ألف ريال، في حال تسجيل شخص سعودي ضمن عمال المنشأة دون علمه أو موافقته. وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المسجلين.

كما يعاقب صاحب العمل بدفع 25 ألف ريال في حال عدم قيام المرخَّص له بتأمين إسكان لإيواء العمالة، وفق الشروط المحددة من الوزارة، كما يعاقب بالعقوبة السابقة في حال قيام المرخَّص له بأنشطة الاستقدام بالتوسط في استقدام عمالة دون علم صاحب العمل.

مخالفات تستلزم 20 ألف ريال غرامة

ومن المخالفات التي تستلزم دفع غرامة 20 ألف ريال، توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، وتقديم صاحب العمل بلاغًا غير صحيح عن تغيب عامل من عمال منشآته، وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات باللائحة التنفيذية لنظام العمل.

كما يُعاقب صاحب العمل بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال في حال قيامه بأي عمل يحتوي على نوع من التمييز على المتقدِّم للعمل لديه.

وفي حال تشغيل الأطفال ممن لم يُتمُّوا الخامسة عشرة من عمرهم دون مراعاة أحكام المادة (167) من نظام العمل؛ يتعرض صاحب العمل لغرامة قدرها 20 ألف ريال.

غرامة 15 ألف ريال لعدم الالتزام بضوابط تشغيل النساء

ويُوجِب عدم الالتزام بضوابط تشغيل النساء في فترة من الليل في كافة الأنشطة، دفع غرامة تتعدد بتعدد الحالات، قدرها 15 ألف ريال، وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات باللائحة التنفيذية لنظام العمل.

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ويُغرم صاحب المنشأة بدفع 15 ألف ريال في حالة تشغيل العامل بالسخرة، وفي حال عدم وجود لائحة تنظيمية معتمدة للمنشأة.

غرامة التأخر في صرف الرواتب

وأقرَّت اللائحة التنفيذية لنظام العمل، عقوبة قدرها 3 آلاف ريال عن كل عامل لم يُدفَع له أجره في موعده المستحق، أو عند دفعها بغير العملة الرسمية، أو قيام صاحب العمل باحتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي؛ وذلك بعد أن كانت الغرامة سابقًا 5 آلاف ريال.

10 آلاف ريال عقوبة زيادة ساعات العمل وعدم الراحة

ويعاقب صاحب العمل بغرامة قدرها 10 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال، في عدم منح العامل يوم راحة في الأسبوع، أو عند زيادة عدد ساعات العمل عن 8 ساعات، وهي المدة التي نصَّت عليها المادة (98)، دون التكليف بالعمل الإضافي.

وفي حال عدم التزام صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية للعامل أو أفراد أسرته مع مراعاة ما يوفره النظام الصحي التعاوني؛ يعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف ريال.

كما يُلزم صاحب العمل بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، في حال تشغيل المرأة أو الأحداث في الأعمال أو الصناعات أو المهن الخطرة أو الضارة أو المحظور عملهم فيها.

ويُغرم صاحب المنشأة بدفع غرامة 10 آلاف ريال، في حال عدم الالتزام بدفع أجر العامل، وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وخلال مدة لا تزيد عن أسبوعين إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد.

مخالفات عقوبتها 5 آلاف جنيه غرامة

ووفقًا لجدول المخالفات والعقوبات باللائحة التنفيذية للعمل، تُفرض غرامة 5 آلاف ريال عند قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل وأحد أفراد أسرته أو إقامته أو بطاقة تأمينه الطبي.

كما أن عقوبة عدم قيام المرخص له بتحمل تكاليف عودة العامل المستقدم إلى بلده في الحالات المحددة في العقد؛ تستلزم غرامة قدرها 5 آلاف ريال.

وتُفرض غرامة قدرها 5 آلاف ريال عند عدم توفير مقاعد للعاملات في أماكن العمل، تأمينًا لاستراحتهن خلال ساعات العمل.

10 سنواتٍ سجنًا ومليون ريال عقوبة تعنيف الموظف

وبجانب الغرامات التي فرضها جدول المخالفات والعقوبات باللائحة التنفيذية لنظام العمل؛ حددت النيابة العامة 3 عقوبات ضد من يستعمل القوة أو العنف أو يهدد الموظف العام لقضاء أمر غير مشروع.

وتصل عقوبة تعنيف الموظف العام، إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مليون ريال، أو العقوبة بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لما ذكرته صحيفة المدينة ؛ إذ تعد هذه الأفعال من جرائم الرشوة، ومن الجرائم الموجبة للتوقيف.