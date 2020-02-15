دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تقدم هاتف Realme X50 Pro قريباً بمعدل تحديث 90Hz ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة Realme في إعلان تشويقي جديد على أن هاتف Realme X50 Pro الذي ينطلق رسمياً خلال هذا الشهر سيضم شاشة Super AMOLED تدعم معدل تحديث 90Hz.

قررت شركة Realme بث مؤتمر Realme X50 Pro يوم 23 من فبراير على شبكة الإنترنت، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن إلغاء فعاليات معرض MWC 2020، ولقد بدأت الشركة في نشر الإعلانات التشويقية التي تقدم من خلالها تفاصيل أكثر حول هاتفها المرتقب.

ينطلق هاتف Realme X50 Pro قريباً بميزة دعم شبكات 5G، ومن المتوقع أيضاً أن يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865، كما تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار سيكون أول هاتف 5G من Realme يقدم في الأسواق العالمية.

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أيضاً أشارت تسريبات أخرى إلى أن هاتف Realme X50 Pro سيضم شاحن SuperDart بقدرة 65W، كما يتبنى الإصدار القادم بعض من مواصفات Realme X50 في الكاميرة الأمامية المزدوجة في ثقب الشاشة، والإعدادات الرباعية في الكاميرة الرئيسية.

يذكر أن هاتف Realme X50 Pro قد رصد في AnTuTu مؤخراً بنموذج رقم RMX2071، حيث سجل في إختبارات الآداء 574985 نقطة، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بواجهة Realme UI، لذا نترقب الإعلان الرسمي قبل نهاية الشهر الجاري.

المصدر

هذا الموضوع Realme تقدم هاتف Realme X50 Pro قريباً بمعدل تحديث 90Hz ظهر على التقنية بلا حدود.