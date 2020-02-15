هذا الموضوع Realme تقدم هاتف Realme X50 Pro قريباً بمعدل تحديث 90Hz ظهر على التقنية بلا حدود.
أكدت شركة Realme في إعلان تشويقي جديد على أن هاتف Realme X50 Pro الذي ينطلق رسمياً خلال هذا الشهر سيضم شاشة Super AMOLED تدعم معدل تحديث 90Hz.
قررت شركة Realme بث مؤتمر Realme X50 Pro يوم 23 من فبراير على شبكة الإنترنت، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن إلغاء فعاليات معرض MWC 2020، ولقد بدأت الشركة في نشر الإعلانات التشويقية التي تقدم من خلالها تفاصيل أكثر حول هاتفها المرتقب.
ينطلق هاتف Realme X50 Pro قريباً بميزة دعم شبكات 5G، ومن المتوقع أيضاً أن يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865، كما تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار سيكون أول هاتف 5G من Realme يقدم في الأسواق العالمية.
أيضاً أشارت تسريبات أخرى إلى أن هاتف Realme X50 Pro سيضم شاحن SuperDart بقدرة 65W، كما يتبنى الإصدار القادم بعض من مواصفات Realme X50 في الكاميرة الأمامية المزدوجة في ثقب الشاشة، والإعدادات الرباعية في الكاميرة الرئيسية.
يذكر أن هاتف Realme X50 Pro قد رصد في AnTuTu مؤخراً بنموذج رقم RMX2071، حيث سجل في إختبارات الآداء 574985 نقطة، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بواجهة Realme UI، لذا نترقب الإعلان الرسمي قبل نهاية الشهر الجاري.
المصدر
هذا الموضوع Realme تقدم هاتف Realme X50 Pro قريباً بمعدل تحديث 90Hz ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر Realme تقدم هاتف Realme X50 Pro قريباً بمعدل تحديث 90Hz لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.