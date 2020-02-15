شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي: المشهد في المنطقة ليس سلبيا والحوثيون أدوات للنظام الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاه مهتمة بخفض التصعيد في المنطقة، مشيرا فى كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن ،إلى أن الحوثيون أدوات للنظام الإيراني

و قال فيصل بن فرحان إن المملكة العربية السعودية اتخذت الخطوات الصحيحة للتعامل مع مقتل خاشقجي، مضيفا أننا لدينا قنوات جيدة للحوار مع الكونجرس الأمريكي، و تربطنا بالولايات المتحدة مصالح مشتركة وعلاقات تاريخية، مؤكدا ان المشهد في المنطقة ليس سلبيا وقاتما بشكل عام .

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وأضاف وزير الخارجية السعودى خلال كلمته بمؤتمر ميونخ المنعقد في برلين، " لم نرسل أي رسائل خاصة أو سرية إلى إيران، و رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولا قبل مناقشة أي شيء آخر، وإيران تمارس سلوكا مستهترا وتهدد الاقتصاد العالمي، و حتى اللحظة لا توجد أي اتصالات مباشرة مع إيران.

وتابع ، أن هناك طرف واحد فقط وراء عدم الاستقرار في المنطقة، و نفضل الحل السياسي في اليمن عبر الحوار برعاية أممية، و موقفنا في اليمن كان دوما داعما للحل السياسي، ونأمل أن يركز الحوثيون على مصالح اليمن وليس إيران، و على كافة الأطراف المساعدة في الحل في اليمن وليس السعودية فقط.