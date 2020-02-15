شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يصيب طفلا ويعتقل 5 فلسطينيين بينهم طفلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة مواطنين بينهم طفلان شقيقان من محافظة الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت - بأن قوات الاحتلال أصابت طفلا من حى العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، برصاص معدنى مغلف بالمطاط فى رأسه أثناء تواجده فى القرية، ونقل إلى مستشفى هداسا لتلقى العلاج إثر إصابته بالرصاص المطاطى فى رأسه.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها صوب مجموعة من الفلسطينيين شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن شهود عيان قولهم: "إن جنود الاحتلال المتمركزين فى محيط مواقعهم العسكرية القريبة من السياج الفاصل أطلقوا النار صوب مجموعة من الفلسطينيين شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة".

وفى السياق، اقتحم مستوطنون مسلحون، تجمع جبل البابا البدوى قرب بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة وأرهبوا سكانه، ويعد جبل البابا أحد التجمعات البدوية فى محيط القدس، ويسعى الاحتلال إلى تهجير سكانه من أجل إقامة مشاريع استيطانية وربط مستوطنة (معاليه أدوميم) بالقدس.

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وأشاد وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، بنشر مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا عن الشركات التى لها صلات بمستوطنات إسرائيلية انشأها الاحتلال الاسرائيلى، وحث المجتمع الدولى على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات.

وذكر بيان نشره مكتب المالكى أن "نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة فى المستوطنات انتصار للقانون الدولي".

وحث الوزير الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية على توجيه "تعليمات لهذه الشركات بأن تنهى عملها فورا مع منظومة الاستيطان".