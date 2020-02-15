العراق.. إجراءات قضائية بحق المشككين في نزاهة تشكيل الحكومة

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365
أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق، السبت، اتخاذ إجراءات قضائية بحق المشككين في نزاهة الحكومة التى بدأ رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مشاورات بشأن تشكيلها.
وقال عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم المجلس إنه تم توجيه بـ"استدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة".
وتابع بالقول، "في حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون".
وأشار بيرقدار إلى أن المجلس وجه بإجراء تحقيق عاجل في تصريحات بشأن "عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها"، ومنشور لبرلماني يتحدث عن "بيع منصب وزارة النفط".
ويجري رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مشاورات لتشكيل حكومته المرتقبة، وأمامه مهلة لغاية نهاية الشهر الجاري لتقديم التشكيلة إلى البرلمان لمنحها الثقة.
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