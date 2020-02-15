العراق.. إجراءات قضائية بحق المشككين في نزاهة تشكيل الحكومة

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق، السبت، اتخاذ إجراءات قضائية بحق المشككين في نزاهة الحكومة التى بدأ رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مشاورات بشأن تشكيلها.

وقال عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم المجلس إنه تم توجيه بـ"استدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة".

وتابع بالقول، "في حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون".

Advertisements

وأشار بيرقدار إلى أن المجلس وجه بإجراء تحقيق عاجل في تصريحات بشأن "عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها"، ومنشور لبرلماني يتحدث عن "بيع منصب وزارة النفط".

ويجري رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مشاورات لتشكيل حكومته المرتقبة، وأمامه مهلة لغاية نهاية الشهر الجاري لتقديم التشكيلة إلى البرلمان لمنحها الثقة.

ويعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات شعبية غير مسبوقة تشهدها البلاد منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.