السعودية: لم نرسل أي رسائل إلى إيران

الرياض/ الخليج 365-

نفت السعودية، السبت، ما تردد عن إرسالها أية رسائل خاصة أو سرية إلى إيران.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، وفق ما أوردته فضائية "العربية" السعودية.



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وقال فرحان: "السعودية لم ترسل أي رسائل خاصة أو سرية إلى إيران". مضيفا: "رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولاً قبل مناقشة أي شيء آخر".



وأكد أن السعودية "مهتمة دوما بخفض التصعيد في المنطقة"، إلا أنه أضاف أنه "حتى اللحظة لا توجد أي اتصالات مباشرة مع إيران".



يأتي تعليق فرحان، إثر تأكيد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف "أن بلاده تلقت رسالة من السعودية بشأن الرغبة في الحوار معها عقب مقتل اللواء قاسم سليماني"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية مساء اليوم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.