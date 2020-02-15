العراق.. علاوي يسلم البرلمان تشكيلة حكومته الأسبوع الجاري

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، السبت، انه سيعرض تشكيلة حكومته على البرلمان الأسبوع الجاري لمنحها الثقة.

وقال علاوي، في تغريدة عبر "تويتر": "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في إكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".

وأضاف: "سنطرح أسماء هذه الكابينة خلال الأسبوع الحالي، إن شاء الله، بعيدا عن الشائعات والتسريبات، ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب (البرلمان) والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

كان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف علاوي بتشكيل الحكومة، مطلع شباط/فبراير الجاري، وأمامه مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته إلى البرلمان لمنحها الثقة.

وتم ترشيح علاوي بعد التوافق عليه بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف "الفتح" هادي العامري.

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ولا يحظى علاوي، وهو وزير اتصالات أسبق، بتأييد الحراك الشعبي الذي ينظر إليه على أنه امتداد للأحزاب الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

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