القدس.. إصابة طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في رأسه

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أصيب طفل فلسطيني، مساء السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة العيسوية، شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان لمراسل الخليج 365، بأن مواجهات اندلعت في بلدة العيسوية بين العشرات من الشبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي على خلفية اقتحام قوات الجيش للبلدة.

وذكر الشهود أن الفلسطينيين رشقوا قوات الجيش بالحجارة فيما استهدفت الأخيرة الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

Advertisements

ووفق الشهود، فإن طفلا فلسطينيا كان بالقرب من موقع المواجهات أصيب برصاصة معدنية في رأسه، نقل على إثرها إلى "هداسا عين كارم" بالقدس، لتلقي العلاج.

وقال أحد الشهود، الذي رافقوا الطفل إلى المستشفى في حديث للأناضول، إن الرصاصة أصابت الطفل في منطقة قريبة من عينه، إلا أنه أكد أن حالته الصحية ليست خطيرة، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ ما يزيد عن الستة أشهر، تقتحم قوات الجيش الإسرائيلي بلدة العيسوية، وتعتدي على سكانها وتنفذ حملات اعتقال يومية ضدهم.

وكثف الجيش اعتداءاته على البلدة منذ أن قتل أحد الجنود الإسرائيليين الشاب الفلسطيني، محمد سمير عبيد (20 عاما)، في 27 يونيو/حزيران 2019، بإطلاق الرصاص عليه من مسافة قريبة، خلال قمع وقفة احتجاجية نظمها أهالي القرية، تنديدًا بالانتهاكات الإسرائيلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.