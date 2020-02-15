أردوغان: صفقة القرن ليست سوى تهديد للسلام بالمنطقة

أنقرة / الخليج 365

الرئيس التركي:

- "نتطلع من منظمة التعاون الإسلامي أن تدعو جميع أعضائها إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الخطة (صفقة القرن)"

- "دول الاتحاد الأوروبي وإفريقيا لا تقبل خطة السلام المزعومة وأعتقد أننا بهذا الموقف سنحقق النتيجة المرجوة في الأمم المتحدة"

- النظام بدأ بتطويق نقاط المراقبة التركية في إدلب وتركيا "لا يمكنها الصمت إزاء ذلك، وستقوم بما يلزم"

- "سنواصل الالتزام باتفاق التدريب والأمن الذي وقعناه مع السراج في ليبيا حتى النهاية"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن خطة السلام الأمريكية المزعومة المعروفة بـ"صفقة القرن" "ليست سوى تهديد للسلام" في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من باكستان إلى تركيا.

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وأضاف أردوغان: "نتطلع من منظمة التعاون الإسلامي أن تدعو جميع أعضائها إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الخطة (صفقة القرن)".

وأشار إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي وإفريقيا لا تقبل خطة السلام المزعومة، وأعتقد أننا بهذا الموقف سنحقق النتيجة المرجوة في الأمم المتحدة".

وبخصوص الوضع في إدلب، أشار أردوغان إلى أن النظام بدأ بتطويق نقاط المراقبة التركية في إدلب، مؤكدا أن أنقرة "لا يمكنها الصمت إزاء ذلك، وستقوم بما يلزم".

وبخصوص ليبيا، قال أردوغان: "سنواصل الالتزام باتفاق التدريب والأمن الذي وقعناه مع السيد فائز السراج (رئيس حكومة الوفاق الوطني) في ليبيا حتى النهاية".

وحول وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري الجنود الأتراك بالشهداء في إدلب عقب استهدافهم من قبل النظام السوري، قال أردوغان: "وصف جيفري لجنودنا الذين سقطوا في إدلب بـ(الشهداء) غير مقنع لنا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.