تشاووش أوغلو: أجريت لقاء مفيدا مع لافروف حول إدلب

أنقرة/ توفيق دورل/ الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، السبت، إنه أجرى لقاء مفيدا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حول "إدلب" السورية.

ويأتي اللقاء بين الوزيرين، على هامش مشاكتهما في مؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الـ56.

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وأضاف تشاووش أوغلو في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، "ستجتمع وفودنا في موسكو، الإثنين، وعقب هذا الاجتماع، اتفقنا على تقييم الوضع مرة أخرى".

يشار إلى أنه، في سبتمبر/أيلول 2018، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، يحظر فيها الأعمال العدائية.

ومنذ هذا التاريخ، قُتل أكثر من 1800 مدني في هجمات شنها النظام السوري والقوات الروسية، منتهكين بذلك كلا من اتفاق وقف إطلاق النار في 2018، واتفاق آخر بدأ تنفيذه في 12 يناير/كانون الثاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.