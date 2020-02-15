مقتل 3 مدنيين إثر اختطافهم من مليشيات حفتر شرق طرابلس

طرابلس/ الخليج 365

قتل 3 مدنيين، السبت، في مدينة مسلاتة، شرق العاصمة الليبية طرابلس، بعد اختطافهم مساء الجمعة أثناء عودتهم من مكان عملهم ليلا.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".

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وحسب البيان، "قامت مليشيات تابعة لحفتر باختطاف عامليين ليبيين وآخر أجنبي، خلال عودتهم من العمل، ثم قامت بقتلهم وإلقاء جثثهم على قارعة طريق في منطقة الشريدات بالمدينة".

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، للسيطرة على العاصمة.

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/ كانون الثاني 2019، وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

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