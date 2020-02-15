مسرور بارزاني يلتقي لافروف في ألمانيا

إسطنبول / الخليج 365
التقى رئيس وزراء إقليم كردستان شمالي العراق، مسرور بارزاني، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مدينة ميونخ الألمانية.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئاسة وزراء الإقليم، السبت، أن اللقاء المغلق جرى على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الـ56.
وأشار البيان إلى أن بارزاني ولافروف بحثا آخر التطورات في العراق والمنطقة والعلاقات بين الإقليم وروسيا.
ولفت البيان إلى أن لافروف أكد أن روسيا تدعم حقوق الأكراد بالمنطقة، مؤكدا على أهمية أمن العراق واستقراره للحيلولة دون ظهور الإرهاب مجددا.
من جانبه، طالب بارزاني من روسيا عمل كل ما بوسعها لإحلال السلام في سوريا، وتخفيف التوتر في المنطقة، واحترام حقوق جميع المكونات السورية بما فيها الأكراد.
والجمعة، انطلقت فعاليات النسخة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة 30 رئيس دولة وحكومة، و70 من وزراء الداخلية والخارجية.
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