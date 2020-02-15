إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي وسط الضفة

رام الله / لبابة ذوقان / الخليج 365

أصيب العشرات من الفلسطينيين، السبت، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مراسلة الخليج 365 بأن عشرات المحتجين من أهالي قرية "دير نظام" القريبة من مدينة رام الله تمكنوا من كسر بوابة حديدية تستخدمها قوات الجيش لإغلاق مدخل القرية منذ 5 أيام؛ بحجة تعرض سيارات المستوطنين للرشق بالحجارة من سكان القرية.

وذكرت أنه بعد كسر البوابة الحديدية اقتحم الجيش المكان وحاول تفريق المحتجين بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم.

وأشار إلى أن العشرات من المحتجين أصيبوا بحالات اختناق وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا.

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ورد المحتجون الفلسطينيون على قوات الجيش برشقها بالحجارة.

وقال الناشط الشبابي مجاهد التميمي، للأناضول، إن "الجيش الإسرائيلي يواصل إغلاق قرية (دير نظام) لليوم الخامس، إلا أن الأهالي رفضوا هذا الإغلاق وتوجهوا لكسر البوابة".

وأضاف التميمي: "نجح أهالي القرية بكسر البوابة وإزالة المكعبات الإسمنتية التي يستخدمها الجيش في إغلاق مدخل البلدة ومنع المركبات من الدخول والخروج منها".

وإضافة إلى البوابة التي نجح أهالي قرية "دير نظام" بكسرها فإن الجيش الإسرائيلي يغلق مدخلا ثانيا للبلدة ببوابة حديدة أخرى، ويقيم حاجزا دائما على المدخل الثالث، تحت ذريعة تعرض سيارات المستوطنين للرشق بالحجارة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.