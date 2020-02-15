مقتل 4 مدنيين سوريين إثر قصف روسي على "خفض التصعيد"

إدلب (سوريا) - أنقرة / مراسلون / الخليج 365

قُتل 4 مدنيين سوريين، السبت، إثر قصف شنته مقاتلات روسية على أماكن سكنية في منطقة "خفض التصعيد" شمال غربي البلاد.

وقال مرصد الطائرات التابع للمعارضة، في بيان، إن المقاتلات الروسية استهدفت مدينة "دارة غزة" وقرى "السحارة" و"كفر ناها" و"تديل" و"عاجل" بريف حلب وقريتي "كفر سجنة" و"حاس" بريف إدلب.

فيما أفادت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) بأن القصف في قرية السحارة أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة متطوع في الدفاع المدني.

Advertisements

يشار إلى أنه، في سبتمبر/أيلول 2018، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، يحظر فيها الأعمال العدائية.

ومنذ هذا التاريخ، قُتل أكثر من 1800 مدني في هجمات شنها النظام السوري والقوات الروسية، منتهكين بذلك كلا من اتفاق وقف إطلاق النار في 2018، واتفاق آخر بدأ تنفيذه في 12 يناير/كانون الثاني.

ونزح أكثر من 1.7 مليون سوري إلى مناطق قريبة من الحدود التركية لتجنب الهجمات المكثفة على مدار العام الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.