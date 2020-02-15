الاتحاد يتعاقد مع فابيو كاريلي

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن نادي الاتحاد عن تعاقده مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الوحدة سابقًا لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة. وكان الاتحاد أعلن الأسبوع الماضي عن إقالة مدربه الهولندي هينك تين كات من على رأس القيادة الفنية، بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

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