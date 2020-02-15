وزير الخارجية: موقفنا في اليمن كان دوما داعما للحل السياسي

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد وزير الخارجية ، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن موقف المملكة في اليمن كان دوما داعما للحل السياسي.
وقال الوزيرعلى هامش مؤتمر برلين للأمن في الميونخ “نفضل الحل السياسي في اليمن عبر الحوار برعاية أممية”.
وأضاف : على كافة الأطراف المساعدة في الحل في اليمن وليس السعودية فقط، ونأمل أن يركز الحوثيون على مصالح اليمن وليس إيران.
وتابع : لدينا قنوات جيدة للحوار مع الكونغرس الأميركي، وتربطنا بالولايات المتحدة مصالح مشتركة وعلاقات تاريخية
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