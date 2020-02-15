جامعة الملك خالد تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة الملك خالد اليوم (السبت)، حاجتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441- 1442هـ.

وأوضحت أن الوظائف المعلنة تشمل عدداً من التخصصات العلمية والطبية والإنسانية والتربوية للرجال والنساء، وذلك بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لمنطقة عسير وفرع الجامعة بتهامة، وأن التقديم لها سيكون متاحا اعتباراً من غد الأحد وحتى الخميس المقبل 26 / 06 /1441 هـ.

وأبانت أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون شهادة الدكتوراه وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك وأستاذ صادرة عن جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات إن وجدت.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم للاطلاع على تفاصيل الوظائف والدخول على موقع الجامعة الإلكتروني.