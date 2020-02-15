الرائد يعبر أبها بثنائية

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صحيفة الخليج الالكترونية
فاز الرئد على ضيفه أبها 2 / 1 ، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).
وتقدم الرائد في الدقيقة 14 عن طريق جهاد الحسين، قبل أن يسجل فراس شواط هدف التعادل لأبها في الدقيقة 71.
وفي الدقيقة 88 سجل ماركو بيريز هدف الفوز للرائد.
ورفع الرائد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز التاسع.
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