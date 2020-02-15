وزيرة: سنرسل استراتيجية جديدة لصناعة السيارات في مصر لمجلس الوزراء هذا الاسبوع

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية يوم السبت إنها ستعرض على مجلس الوزراء استراتيجية جديدة لصناعة السيارات بالبلاد خلال هذا الأسبوع.
وأضافت جامع خلال مؤتمر صحفي في القاهرة أنها قامت بعرض الاستراتيجية على رئاسة الجمهورية في وقت سابق من هذا الشهر وهي الآن ” قيد المراجعة القانونية ومتوقع الانتهاء منها وإرسالها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري“.
ولم تخض الوزيرة في أي تفاصيل بشأن الاستراتيجية الجديدة.
وتأمل الحكومة في تعزيز قطاع السيارات في مصر، وأصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا في السيارات المجمعة في مصر عن 46 بالمئة.
ولدى مصر الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون سوقا ضخمة للسيارات، حيث يزيد تعداد سكانها عن 100 مليون نسمة. لكن قطاعا محدودا فقط من الناس يملك سيارات.
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