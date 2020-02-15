شكرا لقرائتكم خبر عن حركة النهضة التونسية ترفض منح الثقة لحكومة الفخفاخ وتقاطع التشكيل الوزاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن حركة النهضة أعلنت انسحابنا من تشكيلة الحكومة التونسية المقترحة ولن نصوت لصالح حكومة الياس الفخفاخ.

أكد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة ، اليوم الجمعة ، إن الفريق الذي اقترحه الياس الفخفاخ لا يمكن أن يحظى بثقة حركة النهضة"داعيا الفخفاخ إلى التريث وعدم تقديم تشكيلته لرئيس الجمهورية قيس سعيد، ومواصلة التفاوض، أضاف الهرونى، أن الحركة ليست متنازلة عن خيار تكوين حكومة وحدة وطنية، مشددا على أن ذلك ليس تهديدا أو مناورة.

وقال الهاروني في ندوة صحفية اليوم ،"إما وحدة وطنية أو نجد أنفسنا في الانقسام والتعطيل والفشل"، وأوضح المتحدث أن تشكيل حكومة وحدة وطنية أمر ضرورري خاصة أمام الوضع الإقتصادي والإجتماعي الذي تعيشه تونس وأمام الوضع الإقليمي الصعب.

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وتابع عبد الكريم الهاروني، أن النهضة لا تريد نسخة ثانية وفاشلة لتشكيل الحكومة، معلنا رفض الحزب لتكرار الفشل.

من المتوقع أن يعرض الفخفاخ التشكيلة النهائية لحكومته مساء اليوم على الرئيس التونسى قيس سعيد لتعرض بعد ذلك فى جلسة خاصة بالتصويت لمنح لاثقة بالبرلمان التونسى .

ومن جهة أخرى صادق المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي بأغلبية الأصوات على منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ والمشاركة فيها، وفق ما أكده النائب والقيادي بالحزب غازي الشواشي ، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس الجمعة.