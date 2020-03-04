بلطجة المتآمرين.. حسام بهجت وجاسر عبد الرازق

وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" رسالة قاسية إلى كل من حسام بهجت وجاسر عبد الرازق، اللذان وصفوهم بالمتآمرين، مؤكدين أنه عندما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أتباعهما المتآمرين حتى لو قاموا بجريمة جنائية أو تحرش يقوما بالتكتل وترديد الإدعاءات المتكررة للإساءة لمصر ومؤسساتها وحشد المنظمات الأجنبية المشبوهة والتحرك بشكل بلطجة سياسية وإثارية للضغط على مصر للإفراج عن هؤلاء الأتباع بغض النظر عما ارتكبوه.

وتابع رواد مواقع التواصل، أن ما يفعلاه أمر مرفوض لدى الشارع المصري ويزيد من احتقار المواطنين لهؤلاء الشرذمة.

وأكد النشطاء أن التاريخ لن يعود إلى الوراء خاصة أن الشعب المصري لديه تجربة مريرة بعد الاستماع لهؤلاء المتآمرين، بالعبث بمقدرات الدولة وتخريبها، وليعلم هؤلاء المتآمرين أن كل تحركاتهم المشبوهة ستجد تصدى لها حاسم من الشعب المصري بكافة فئاته.

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