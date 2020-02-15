تركيا: حفتر ينتهك وقف إطلاق النار في ليبيا ويتعين إيقافه

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي

اتهم مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني) يوم السبت بانتهاك وقف إطلاق النار باستمرار قائلا إنه ”يتعين إيقافه“ حتى يتسنى التوصل إلى حل سياسي.

وتدعم تركيا حكومة فائز السراج المعترف بها دوليا في ليبيا وأرسلت عسكريين إلى هناك لدعم السراج. وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنشر قوات هناك إذا دعت الضرورة.

وقال الوزير التركي في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر ميونيخ للأمن إن حفتر المتمركز في شرق ليبيا يريد حلا عسكريا وليس سياسيا للصراع في ليبيا.