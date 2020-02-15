دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

حلقة جديدة من مسلسل تصعيد التوتر بين الإدارة الأميركية و شركة هواوي الصينية، وجهت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية 16 تهمة ضد شركة هواوي من بينها التآمر لسرقة أسرار تجارية والابتزاز المالي.

وبحسب بيان صحفي رسمي فإن السلطات الأميركية تقول أن مصدر تلك التهم يأتي من استخدام شركة هواوي الاحتيال والخداع ولفترة زمنية طويلة من أجل إساءة استخدام التقنيات المتطورة من الشركات الأميركية.

وبعض تلك التقنيات التي حصلت عليها هواوي عبر الاحتيال والخداع يتضمن شيفرات برمجية وأدلة استخدام لأجهزة الراوتر وتقنيات الهوائي واختبار الروبوت، حسب البيان الصحفي.

لم يذكر البيان اسم الشركة الأميركية التي تتهم السلطات هواوي بالسرقة منها، لكن حسب بعض المصادر فإنها شركة سيسكو العريقة في قطاع الشبكات.

ويوضح البيان أن هواوي عرضت مكافآت مالية على الموظفين الذين يقدمون لها أسرار تجارية ومعلومات سرية من منافسيها.

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ويشير البيان الأميركي إلى أن هواوي قد أقامت علاقات تجارية وصفقات مع دول مصنفة على لائحة الحظر الأميركية والأوروبية مثل إيران وكوريا الشمالية.

ولم توجه أية تهم جديدة بحق المديرة المالية للشركة Meng Wanzhou والتي تواجه طلب تسليمها للولايات المتحدة.

من جهتها دافعت هواوي عن نفسها واعتبرت أنها بريئة من كل تلك التهم الموجهة إليها.

التدوينة أميركا توجّه 16 تهمة بينها سرقة أسرار تجارية والابتزاز المالي إلى هواوي ظهرت أولاً على عالم التقنية.