شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن حشد تركيا جنودا وأسلحة فى إدلب شمال شوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر دبلوماسى عسكرى روسى، بأن تركيا تحشد بنشاط جنودا وأسلحة ومعدات عسكرية فى إدلب، شمال سوريا، وتسلم جزءا ملموسا من الأسلحة لمسلحى "جبهة النصرة"، وقال المصدر، فى تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن تركيا أدخلت إلى إدلب أكثر من 70 دبابة ونحو 200 مدرعة و80 مدفعا، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المعدات يجرى تسليمه لمسلحى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى.

وأشار، إلى أن المسلحين حصلوا من تركيا على مضادات طيران محمولة أمريكية الصنع، وتزامن ذلك مع إسقاط مروحيتين للجيش السورى فى المنطقة هذا الأسبوع.

وأعرب المصدر، عن قلقه لتزويد أنقرة المسلحين فى منطقة إدلب لخفض التصعيد بالزى العسكرى التركي.

Advertisements

وأكد المصدر، أن مسلحين تابعين لـ"هيئة تحرير الشام" وجماعات أخرى يشاركون فى القتال ضد القوات السورية تحت قناع عناصر الجيش التركي.

وأضاف أن القوات السورية دمرت خلال أسبوع أكثر من 20 دبابة وناقلة جند سلمتها تركيا للمسلحين فى إدلب.