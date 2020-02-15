شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يبحث مع أمين عام حلف "الناتو" عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، ينس ستولتنبرج سكرتير عام حلف شمال الأطلسى (الناتو)، عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية، خاصة الأزمات فى منطقة الشرق الأوسط والمتوسط، جاء ذلك خلال اللقاء، الذى عقد بينهما على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، ويُشارك فيه عدد كبير من المسئولين الأمنيين والخبراء الدوليين.

وذكر بيان صدر عن الجامعة العربية اليوم أن أمين عام "الناتو" قدم دعوة إلى أبو الغيط لزيارة مقر الحلف ببروكسل؛ للتباحث بشأن دعم قنوات التشاور والحوار فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية والأزمات التى تواجه الشرق الأوسط والمتوسط.

وكان سامح شكرى وزير الخارجية، قد غادر مساء أمس الجمعة، العاصمة الأمريكية واشنطن، متوجهاً إلى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة فى الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن التى ستعقد خلال الفترة من 14-16 فبراير 2020، والتى ستركز على مستقبل الاتحاد الأوروبي، وأبرز التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.

Advertisements

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يشارك الوزير شكرى فى عدة جلسات وفعاليات خلال المؤتمر لإبراز الرؤية المصرية إزاء كيفية التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية المختلفة. كما سيعقد وزير الخارجية على هامش المؤتمر مباحثات مع عدد كبير من المسئولين المشاركين فى المؤتمر لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر ميونخ للأمن يعد أحد أهم المحافل الدولية التي تتناول قضايا السلم والأمن الدوليين، والتي توليها مصر اهتماما خاصا بِحُكْم ثقلها الإقليمي والدولي، وعضويتها في المحافل الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن، ودبلوماسيتها النشطة دفاعاً عن الشرعية الدولية ودعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب على المسرح الدولي.