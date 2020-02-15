رئيس "القائمة المشتركة": لا يمكن لغانتس تشكيل حكومة بدون العرب

زين خليل/الخليج 365

قال النائب العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أيمن عودة، إنه ما لم تتشكل حكومة وحدة في إسرائيل، فلن يتمكن بني غانتس زعيم تحالف "أزرق- أبيض" من تشكيل حكومة بدون "القائمة المشتركة".

جاء ذلك في كلمة لعودة، رئيس "القائمة المشتركة" (تحالف يضم 4 أحزاب عربية في إسرائيل)، السبت، خلال ندوة ثقافية بمدينة بئر السبع (جنوب).

وكان عودة يعلق على الحملة الانتخابية لحزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، التي تقول إن غانتس لن يستطيع تشكيل حكومة بدون الأحزاب العربية.

وقال النائب العربي: "لا أعرف ما إن كان غانتس والليكود سينجحان في تشكيل حكومة وحدة وطنية. لكن حال لم يحدث ذلك، فلا شك أن غانتس لن يتمكن من تشكيل حكومة دون القائمة المشتركة".

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وفي محاولة للتأثير على الناخب اليهودي، تروج حملة الليكود أن غانتس سيعتمد حال تشكيله الحكومة المقبلة بعد الانتخابات المقررة في 2 مارس/آذار المقبل على "القائمة المشتركة" (13 مقعدا من أصل 120 بالكنيست الحالي).

من جهتها، تشترط "القائمة العربية" للانضمام إلى أي حكومة ائتلافية بقيادة غانتس، عدم فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، في إطار "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

والجمعة، أظهر استطلاعان للرأي العام في إسرائيل، أن القائمة العربية عززت مكانتها قبل 17 يوما على الانتخابات المقررة مطلع مارس/آذار المقبل.



وتوقعت صحيفة "معاريف" العبرية حصول القائمة على 14 مقعدا في الانتخابات القادمة وهي ذات النتيجة التي ذهبت اليها أيضا صحيفة "يسرائيل هيوم".



وستكون الانتخابات الإسرائيلية المقررة في مارس المقبل الثالثة في غضون أقل من عام، بعد انتخابات جرت في أبريل/ نيسان وأخرى في سبتمبر/أيلول الماضيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.