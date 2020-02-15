"التحالف العربي" يقر بسقوط إحدى طائراته شمالي اليمن

شكري حسين/ الخليج 365

أعلن "التحالف العربي"، السبت، عن سقوط إحدى طائراته المقاتلة، الجمعة، خلال تنفيذها مهمة إسناد للجيش اليمني، بمحافظة الجوف، شمالي البلاد.

والجمعة، أعلن المتحدث باسم جماعة "الحوثيين" يحيى سريع، إسقاط قوات الجماعة لطائرة حربية من طراز "تورنيدو" تابعة للتحالف العربي، في سماء محافظة الجوف، بحسب موقع قناة "المسيرة" الحوثية.

ونقل الموقع الرسمي لقوات التحالف العربي، السبت، عن المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قوله، إن "إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني، قد سقطت بمحافظة الجوف اليمنية".

وأضاف المالكي، أنه "مساء أمس الجمعة، سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش اليمني".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت جماعة الحوثي، سقوط 30 قتيلا من المدنيين، وعددا من الجرحى في إحصائية أولية، جراء تعرضهم، لغارات جوية شنها طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف".

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ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، عن الناطق باسم وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الجماعة (غير معترف بها دوليا)، يوسف الحاضري، قوله، إن "الطيران استهدف المواطنين في مكان سقوط الطائرة المعادية التي أسقطتها الدفاعات الجوية مساء الجمعة، وكذلك منازل المواطنين القريبة من مكان السقوط".

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة، ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.