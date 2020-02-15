محتجون يغلقون الطريق المؤدي لميناء سواكن شرقي السودان

الخرطوم /الخليج 365

أغلق مئات المحتجين، السبت، الطريق المؤدي لميناء "سواكن" البحري في ولاية البحر الأحمر، شرقي السودان، احتجاجا على منع العمال من إنزال البضائع من السفن في الميناء.

وحمل المحتجون لافتات تطالب بوقف القرار كتب على بعضها عبارات منها: "لا للتشريد"، و"لا لقطع الأرزاق"، حسب ما أفاد شهود عيان.

وقال ممثل عمال الشحن والتفريغ بميناء سواكن عثمان ادروب، للأناضول: "طلبنا من السلطات المعنية وحاكم ولاية البحر الأحمر، وقف القرار الذي يلحق الضرر بشركات الملاحة البحرية وعمال الشحن والتفريغ داخل السفن وخارجها وأصحاب المركبات".

من جانبه، قال مصدر مسؤول في ميناء سواكن للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "الاحتجاجات أثرت على العمل داخل الميناء بعد إغلاق الطريق المؤدي إليه".

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وأضاف المصدر: "السلطات السودانية تريد تحويل البضائع إلى محطة جمارك (سوبا) بالخرطوم.. وهذا يظلم آلاف الأسر التي يشكل الميناء مصدر رزق لها".

وفي 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدرت شرطة الجمارك السودانية قرارا تمنع بموجبه إنزال البضائع في ميناء سواكن اعتبارا من مطلع فبراير/ شباط الجاري، حيث سيتم تحويل الحاويات بواسطة رافعات وشاحنات نقل إلى محطة جمارك "سوبا" بالعاصمة الخرطوم.

ويتأثر نحو 5 آلاف عامل في ميناء سواكن بهذا القرار الذي سيتسبب بتعطيلهم عن العمل.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، لم تفلح جهود التفاوض بين ممثلي العمال والسلطات المحلية في التوصل إلى اتفاق لإلغاء القرار أو إيجاد حل للأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.