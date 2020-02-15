صادرات البيض التركي إلى سوريا والكويت تسجل أرقاما قياسية

أنقرة/ الخليج 365

سجلت الصادرات التركية من بيض الدجاج إلى كل من سوريا والكويت أرقاما قياسية، بنهاية 2019.

وحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، تم إنتاج 97 مليون و648 ألف و147 بيضة في تركيا، خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وبلغت قيمة صادرات البيض مليار و359 مليون دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتراجعت الصادرات بمعدل 38.2 بالمئة العام الماضي بعد قرار العراق وقف استيراد البيض التركي في مايو/ أيار الفائت لتشجيع الإنتاج المحلي، مسجلة 215 مليون و821 ألف دولار.

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وانخفضت الصادرات التركية من البيض للعراق بمعدل 66.2 بالمئة، بعد أن كانت قيمتها نحو 285 مليون دولار خلال عام 2018.

ورغم سريان قرار الحظر اعتبارا من مايو، جاء العراق في المرتبة الأولى من بين البلدان الأكثر استيرادًا للبيض التركي العام الماضي بـ 96 مليون دولار.

وحلّت سوريا في المركز الثاني، إذ ارتقعت قيمة الصادرات إليها من 320 ألف دولار في 2018، إلى 41 مليون دولار.

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من مليون و27 ألف دولار إلى 31 مليون و641 ألف دولار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.