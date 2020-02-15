شاشة تلفزيون «إل جي أوليد» توفر بيئة مشاهدة مثالية لمن بيحثون عن الرفاهية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 توفّر شاشة تلفزيون «إل جي أوليد» بيئة مشاهدة مثالية لمن بيحثون عن الرفاهية المنزلية ومشاهدة الأفلام والمسلسلات المفضلة على شاشة كبيرة بدقة عالية وصوت مذهل.

Advertisements ويعد اختيار شاشة التلفزيون المناسبة أمراً بالغ الأهمية أصبح من الأسهل الآن تحويل هذه التجربة إلى واقع ملموس. وتستخدم الشاشة نظام «دولبي آتموس» Dolby Atmos على غرار أفضل دور السينما لتوفير تجربة صوت محيطي مذهلة، ويمكن تكرار هذه التجربة في المنزل من خلال مكبر صوت LG SL10YG، الذي تم تطويره بالتعاون مع متخصصي الصوت «ميريديان» Meridian. ويوفر المكبر صوت عالي الدقة بمعدل 192 كيلو هرتز وعمق 24 بت، ما يسهم بتوفير تجربة استماع مثالية وأكثر دقة.

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