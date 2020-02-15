القوات التركية تُسقط مروحية تابعة للجيش السورى فى أجواء حلب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

فى تطور للاشتباكات التى تشهدها سوريا حاليًا، أسقطت القوات التركية، أمس، مروحية تابعة للنظام السورى، فى أجواء ريف حلب الشمالى الغربى، أثناء تحليقها فى سماء قرية «قبتان الجبل»، فى حادثة تُعد الثانية من نفس النوع فى غضون 3 أيام.

وقال مصدر عسكرى سورى، أمس: «تعرضت إحدى حواماتنا العسكرية للإصابة بصاروخ مُعادٍ فى ريف حلب الغربى بالقرب من أورم الكبرى، حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا، وقد أدى ذلك إلى سقوط الحوامة واستشهاد طاقمها أثناء قيامها بمهمة قتالية».

بينما قال المرصد السورى، إن الطائرة استُهدِفت أثناء إلقائها براميل متفجرة على بلدات وقرى هناك. وأكدت وسائل إعلام روسية أن المروحية استُهدفت بصاروخ من نقطة مراقبة تركية قُرب دارة عزة.

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وأفاد المرصد السورى بأنه تم «العثور على جثتين مشوّهتين بشكل كبير تعودان لطاقم الطائرة التى أُسقطت». بدورها أكدت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء إسقاط مروحية للنظام بريف حلب، مضيفةً أن مقاتلين سوريين موالين لتركيا أسقطوها. وأوضحت الوكالة أن الطائرة أُسقطت أثناء التحليق فوق الخطوط الأمامية للقتال بعد إقلاعها من حلب الخاضعة لسيطرة النظام.

وقال مصدر عسكرى من المعارضة السورية وشهود لوكالة «رويترز»، إن طائرات حربية روسية استهدفت مناطق فى ريف حلب الغربى، فى وقت سابق، أمس، لكنها تراجعت إلى المدينة بعد سقوط المروحية. كانت مروحية أولى للنظام قد تم إسقاطها قبل 3 أيام بعد استهدافها من قبل القوات التركية فى أجواء النيرب قميناس، بريف إدلب الشمالى الشرقى. وقد قُتل طاقم الطائرة حينها المؤلف من 4 أشخاص.

ويرسل الجيش التركى تعزيزات إضافية من الأسلحة والقوات إلى إدلب الواقعة على الحدود الجنوبية لتركيا من أجل التصدى لهجوم تنفذه قوات النظام لاستعادة آخر معاقل الفصائل المسلحة، بعد نحو 9 أعوام من بدء الحرب. وتداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعى لقطات لإسقاط المروحية لقوات النظام السورى فى حلب الغربية، التى تشهد قصفًا مكثفًا لقوات النظام السورى على آخر معاقل الفصائل فى شمال غرب سوريا.