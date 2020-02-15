دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

قبل أربعة أعوام كانت انستجرام قد غيّرت نظام ترتيب المنشورات المعتاد ليصبح حسب الأهمية أو التلاؤم معك بدلاً من زمن نشرها، وهذا التعديل لاقى استهجان واسع، والآن تعود لاختبار العودة للنظام القديم، بحيث تظهر المنشورات الأحدث أولاً.

يبدو أن انستجرام تريد تطبيق الاسلوب القديم بطريقة خاصة، فهي لن تعممه ليكون الاسلوب الافتراضي للجميع، بل ستوفر إمكانية تصفح المنشورات مرتبة حسب الزمن لمن يرغب بذلك.

كما تلاحظون في الصورة التي تم الحصول عليها من تحليل التطبيق هناك قسم خاص يدعى “Latest Posts” سيوفر عرض المنشورات الأحدث مرتبة أولاً فأول.

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بمعنى أنه سيكون هناك قسم منفصل لمن يود عرض دفق المنشورات حسب الزمن، بدلاً من التحويل بالكامل لهذه الوضعية، كما فعلت تويتر مثلاً.

يذكر أن انستجرام تعرض رسالة “you’re all caught up” وذلك في حال تصفحت كل المنشورات التي أرسلها أصدقاؤك خلال آخر 48 ساعة، لكنها ليست مرتبة حسب الزمن بدقة.

التدوينة انستجرام تختبر ترتيب المنشورات حسب الزمن ظهرت أولاً على عالم التقنية.