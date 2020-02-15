تركيا تقول إنها أوفت بمسؤولياتها في إدلب السورية بموجب الاتفاقات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تركيا نقلت لروسيا موقفها بشأن إدلب خلال المحادثات

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي يوم السبت إن أنقرة أوفت بمسؤولياتها في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا وفقا للاتفاقات التي أبرمتها مع روسيا وإيران، بعد تصاعد العنف هناك في الأسابيع الماضية.

وتدعم تركيا وروسيا طرفين متناحرين في الحرب السورية واتفقتا في 2018 على إقامة منطقة لخفض التصعيد في إدلب.

وعرقل هجوم لقوات الحكومة السورية التعاون الهش بين أنقرة وموسكو بعد مقتل 13 جنديا تركيا في الأسبوعين الماضيين.

وقال أوقطاي لمحطة (إن.تي.في) إن تركيا عازمة على وقف تقدم قوات الحكومة السورية في إدلب مكررا التهديد بأن أنقرة ستستخدم القوة العسكرية لطرد القوات السورية إذا لم تنسحب بنهاية فبراير شباط.