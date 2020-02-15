مزايا خفية على تطبيق "جوجل خرائط"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أصبحت خرائط جوجل Google Maps من أكثر التطبيقات رواجا وانتشارا في العالم، ورغم ذلك لا يزال معظم مستخدميه لا يعرفون كثيرا من مزاياه الخفية.



ويتضمن تطبيق جوجل خرائط مزايا من شأنها العمل على زيادة أمانك وتخفيض تكاليفك، فضلا عن العمل مرشدا سياحيا لك.

وبحسب مروة جركس، المسؤولة بقسم الإعلام في جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتضمن تطبيق جوجل خرائط ميزة تساعد ضعاف الذاكرة في تذكر موقع ركن سيارتهم عبر "تثبيت" موقع السيارة على التطبيق.

كما يتضمن التطبيق مميزات لزيادة الأمان عبر مشاركة مسار سيارتك مع الأهل والأصدقاء، مع إمكانية توجيه تحذير لمن تشاركهم بمجرد خروج السيارة عن المسار المحدد بـ500 متر.

Advertisements

وكرفيق دائم، يقدم التطبيق ميزة العمل كمرشد عبر كشف المعالم السياحية الأبرز في مكان وجودك، فضلا عن الأماكن الرائجة.

ولخفض تكاليفك، يقدم لك جوجل مسارات مختلفة للوصول إلى وجهتك مع التنبيه على الطرق التي تتضمن بوابات مدفوعة وتوفير طرق بديلة لها.

كذلك، يتيح التطبيق الشهير من جوجل، تحميل خرائط لمدن أو مسارات تعتزم الذهاب فيها حتى تتمكن من استخدمها دون إنترنت "أوفلاين".

كذلك، أصبح التطبيق يعتمد على الواقع المعزز، بحيث يقوم بتوجيه المستخدم من خلال كاميرا الهاتف، وتظهر أسهم باللون الزرقاء لمعرفة الاتجاهات.

وقامت جوجل بتطبيق هذه الميزة في هواتف بيكسل، لتوفر تجربة مشاهدة الاتجاهات في العالم الحقيقي.

كما يوفر التطبيق معلومات عن أوقات اليوم التي تكون فيها المواقع عادةً مزدحمة، بحيث يمكنك معرفة ما إذا كان مطعمك المفضل مثلا مزدحما حاليا أما لا.