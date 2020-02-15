سامسونج تطلق عن عدة إصدارات جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت سامسونج، الأربعاء، عدة إصدارات جديدة، وتعتبر سلسلة هواتف "جالاكسي إس 20" Galaxy S20 من أكثر الهواتف التي تحتوي على مميزات عديدة للمستخدمين.



ويرصد التقرير التالي أبرز المميزات الجديدة التي تحتوي عليها هواتف Galaxy S20، وفقا لما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

شبكات الجيل الخامس

تدعم الهواتف الثلاثة الجديدة في سلسلة "جالاكسي إس 20" اتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وذلك بفضل معالج Snapdragon 865 الجديد.

كاميرات عالية الجودة

يضم هاتف Galaxy S20 Ultra كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل، كما طورت سامسونج العدسة المقربة Telephoto به لتدعم (نظام المنظار) Periscope System، الذي يوفر تقريبا بصريا حقيقيا، بالإضافة إلى ميزات تكبير رقمي مُحسّنة في هاتفي جالاكسي إس 20، وجالاكسي إس 20 بلس، حيث يدعمان التكبير حتى 30 مرة بفضل تقنية (Space Zoom).

يستخدم هاتف "جالاكسي إس 20 ألترا" معالجة الصور المتعددة التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي لتقليل فقد الجودة عند مستويات التكبير العالية، بحيث يمكنك تجربة التكبير الفائق الدقة حتى 100X مع رؤية أوضح من أي وقت مضى.

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كما تعمل تقنية Ultra-toping على رفع معيار الكاميرا الخلفية من خلال تضمين مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل.

عمر البطارية

يأتي إصدار هاتف S20 ببطارية سعتها 4000 مللي أمبير/الساعة، بينما يأتي هاتفا Galaxy S20+ وGalaxy S20 Ultra ببطارية سعتها 4500 مللي أمبير/الساعة و5000 مللي أمبير/الساعة على التوالي. ومقارنةً بالجيل السابق يعتبر هذا تطورا بارزا يحسن من تجربة استخدام هذه الهواتف دون القلق من نفاد طاقة البطارية خلال اليوم.

شاحن سريع

عندما تحتاج إلى شحن هذه البطاريات بالطبع لن تترك هاتفك متصلا بمنفذ الطاقة لساعات متواصلة، لذلك وفرت سامسونج أجهزة شحن سريعة لهاتفي Galaxy S20 وGalaxy S20+ بقدرة 25 واط، بينما يدعم هاتف Galaxy S20 Ultra شحنا سريعا بقدرة 45 واط.

كما تدعم سلسلة هواتف جالاكسي إس 20 أيضا الشحن اللاسلكي السريع، ما يوفر كثيرا من المرونة عند الحاجة لإعادة الشحن.

تحديث الشاشة

يعتبر معدل تحديث الشاشة العالي من أهم الميزات التي انتظرها المستخدمون في هواتف "جالاكسي إس"، ويعني ترقية معدل تحديث الشاشة إلى 120 هرتز أن شاشات هذه الهواتف ستكون أكثر إشراقا وسلاسة في عرض الرسومات، وبالطبع أكثر سرعة أيضا.