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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أهم مميزات هاتف شاومي Mi 10 الجديد؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة شاومي، الأربعاء، عن هاتفها الذكي الأحدث Mi 10 الذي يمتاز ببعض المواصفات القوية خاصةً فيما يتعلق بالكاميرا، مما أهله ليتربع على المركز الأول على مؤشر DxOMark.
وحصل هاتف Mi 10 على 124 نقطة على مؤشر DxOMark، الذي يعد الأشهر في اختبار جودة الصور في الكاميرات الرقمية والهواتف الذكية.
ويمتاز هاتف شاومي الأحدث بكاميرته الخلفية الرئيسية التي تأتي بدقة 108 ميجابكسل مع حساس بقياس 1/1.33 بوصة، وفتحة عدسة كبيرة جدًا f/1.69.
كما يتميز الهاتف ببنية عدسات من نوع 8P، ودعم تقنيات التثبيت البصري، والتثبيت الإلكتروني. ويقدم الهاتف أيضًا كاميرا لتصوير العمق بدقة 12 ميجابكسل مع دعم التقريب البصري بمعدل 2x مع حساس 1/2.6 بوصة وفتحة عدسة f/2.0.
ويقدم الهاتف كاميرا ثالثة للتصوير العميق الطويل بدقة 8 ميجابيكسل، وهي تدعم التقريب الهجين بمعدل 10x، أما الكاميرا الرابعة فهي بدقة 20 ميجابيكسل للتصوير الفائق العرض.
ويدعم Mi 10 بفضل مزايا البرمجية التقريب الرقمي بمعدل يتراوح بين 0.6x إلى 50x.
كما يمتاز هاتف MI 10 بدعم التصوير بتقنية (المدى الديناميكي العالي) HDR. ويمتاز بدعم التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.
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