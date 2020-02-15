شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة مايكروسوفت تعلن عن نسخة جديدة خاصة من "إكس بوكس" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت شركة مايكروسوفت عن نسخة جديدة خاصة من جهازها الشهير لألعاب الفيديو جيم "إكس بوكس"، تحمل شعار ماركة Air Jordan الرياضية.

ونشر موقع "زا فيرج" المختص بأخبار التقنيات جهاز Xbox One X في نسخته الخاصة، التي طرحتها شركة مايكروسوفت بعدد محدود بالأسواق الأمريكية، بإطلالة حمراء زاهية. Advertisements وتعتبر علامة Air Jordan التجارية واحدة من العلامات التجارية التابعة لماركة "نايكي" الأمريكية للملابس الرياضية، وأطلقتها الماركة باسم لاعب كرة السلة الأسطوري مايكل جوردان، وتنتج منها خط ملابس خاص سنويا. وألحقت شركة مايكروسوفت جهاز Xbox One X الحامل لشعار Jordan أذرع التحكم باللون نفسه وتحمل الشعار نفسه للماركة، وذلك بمناسبة مباراة كرة السلة All-Star نهاية الأسبوع الجاري بمدينة شيكاغو. وليست هذه المرة الأولى التي تطرح بها شركة مايكروسوفت أجهزة Xbox One X بتصميمات خاصة، إذ سبق لها أن طرحت نسخة خاصة من جهاز ألعاب الفيديو جيم تكريما للراحل النجم "بول ووكر"، المعروف بدوره في سلسلة أفلام "فاست آند فيريوس" الشهيرة.

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