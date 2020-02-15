صور تنشر لأول مرة.. كيف يبدو فيروس كورونا "الفتاك"؟​

دبي - بواسطة محمد فارس © فيروس كورونا فيروس كورونا

القاهرة- (وكالات):

أصدر المعهد الوطني لأمراض الحساسية والمعدية (NIAID)، مختبرات Rocky Mountains، صورا لفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) ملتقطة عبر مجهر إلكتروني بألوان زائفة، تعرض من مريض في الولايات المتحدة.

رغم أن علماء الأحياء المجهرية حول العالم يستخدمون الفيروس، بغرض محاولة تطوير لقاح ضده، فإن الكثير منا (غير العلماء) لم يروا بالفعل كيف يبدو فيروس "كورونا" الجديد.

والتُقطت صور باستخدام مجهر ناقل الحركة الإلكتروني، حيث يمكن رؤية الطفرات على سطح الفيروس. وتتقاسم معظم فيروسات "كورونا"، مثل "السارس" وMERS، المظهر الكروي المغطى بالنتوءات، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية. © فيروس كورونا فيروس كورونا

ولا تحتوي فيروسات "كورونا" إلا على اختلافات بسيطة في الجينوم، مع وجود 5 اختلافات في "نوكليوتيدات" بين 3 من الفيروسات. ومع ذلك، يمكن أن يكون للفيروسات تكوينات مختلفة بشكل ملحوظ عندما يتعلق الأمر بإصابة البشر.

هذا، وأعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة أنه مع نهاية يوم أمس الخميس تم تسجيل 121 حالة وفاة جديدة علاوة على تسجيل 5 آلاف و90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الفتاك.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين إلى 1380 شخصا، وفقا لبيان المفوضية. يأتي ذلك بعد أن تمت إعادة تقدير الأرقام، وإزالة 108 حالات وفاة بسبب العد المزدوج في مقاطعة هوبي، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج. © فيروس كورونا فيروس كورونا

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 63 ألفا و851 حالة.

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كما خرج ما مجموعه 6 آلاف و723 مريضاً من المستشفيات منذ تفشي المرض.

وتأتي هذه الأرقام بعد يوم واحد من إعلان هوبي عن زيادة حادة بأكثر من 14 ألف مريض جديد يصارعون مرض "كوفيد -19" الناجم عن الفيروس.

ويرجع الارتفاع في الغالب إلى إضافة أكثر من 13 ألف حالة سابقة إلى الإجمالي أمس الخميس، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ويبدو أن الأرقام تتصاعد بعد أن غيرت مقاطعة هوبي قواعد التشخيص، مما يعني أن نتائج إجراء أشعة على الرئة مسموح به كأساس لتأكيد العدوى بدلاً من الاختبارات المعملية، والتي تستخدم في باقي أنحاء الصين وخارجها.

وقال رئيس العمليات الطارئة بمنظمة الصحة العالمية، مايك ريان في مؤتمر صحفي أمس الخميس في جنيف "إننا لا نتعامل مع ارتفاع 14 ألف حالة (جديدة) يوميا".

وكانت اتهامات قد وجهت للصين في السابق بأنها تقلل من حجم الدمار الناجم عن الحوادث والكوارث الطبيعية.

وظهر الفيروس في ديسمبر، حيث كانت بدايته في سوق للمواد الغذائية في وسط مدينة ووهان الصناعية الصينية. ومنذ ذلك الحين امتد المرض إلى حوالي 24 دولة، ما دفع الحكومات إلى فرض قيود على السفر.